Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр

Бывший форвард сборной Румынии (2 матча, 1 гол) Овидиу Херя вспомнил, как руководство бухарестского «Рапида» отказалось его отпускать в «Днепр», хотя украинский клуб предлагал 3 миллиона евро в виде отступных.

«У меня также были очень хорошие предложения, от которых руководство «Рапида» отказалось! В какой-то момент у нас была товарищеская встреча с «Днепром», тренером которого тогда был Хуанде Рамос. Перед игрой мне сказали, что за мной будут пристально следить».

«Шумудикэ (экс-наставник «Рапида» - прим. ред.) выпустил меня на поле после перерыва, когда счет был 1:0 в пользу «Днепра». Я вышел и забил два гола. Сразу после матча украинцы пришли с предложением на 3 миллиона евро, но «Рапид» попросил еще денег, а также больше комиссионных. Вот так трансфер провалился...» - сказал Херя.

Овидиу Херя выступал за «Рапид» из Бухареста с 2007 по 2013 годы, после чего свободным агентом ушел в швейцарский «Сьон».

В сентябре минувшего года экс-форвард сборной Румынии завершил карьеру, ныне ему 37 лет и он работает в тренерском штабе «Конкордии».