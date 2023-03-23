Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 16:35 |
712
1

Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр

Овидиу Херю в Украине очень хотел видеть Хуанде Рамос

23 марта 2023, 16:35 |
712
1
Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр
liga2.prosport.ro. Овидиу Херя

Бывший форвард сборной Румынии (2 матча, 1 гол) Овидиу Херя вспомнил, как руководство бухарестского «Рапида» отказалось его отпускать в «Днепр», хотя украинский клуб предлагал 3 миллиона евро в виде отступных.

«У меня также были очень хорошие предложения, от которых руководство «Рапида» отказалось! В какой-то момент у нас была товарищеская встреча с «Днепром», тренером которого тогда был Хуанде Рамос. Перед игрой мне сказали, что за мной будут пристально следить».

«Шумудикэ (экс-наставник «Рапида» - прим. ред.) выпустил меня на поле после перерыва, когда счет был 1:0 в пользу «Днепра». Я вышел и забил два гола. Сразу после матча украинцы пришли с предложением на 3 миллиона евро, но «Рапид» попросил еще денег, а также больше комиссионных. Вот так трансфер провалился...» - сказал Херя.

Овидиу Херя выступал за «Рапид» из Бухареста с 2007 по 2013 годы, после чего свободным агентом ушел в швейцарский «Сьон».

В сентябре минувшего года экс-форвард сборной Румынии завершил карьеру, ныне ему 37 лет и он работает в тренерском штабе «Конкордии».

По теме:
Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Первой лиги подписал экс-игрока Зари
Ювентус решил продать Кьезу
Днепр Рапид Бухарест трансферы трансферы УПЛ Хуанде Рамос Овидиу Херя Конкордия Бухарест
Источник Gazeta Sporturilor
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Футбол | 22 марта 2023, 23:15 36
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро

Украинцы проиграли стартовый матч квалификации Евро-2023 со счетом 1:2

Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Бокс | 23 марта 2023, 12:47 1
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри

Украинец мог заработать втрое меньше, чем за бой-реванш с Энтони Джошуа

ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
Футбол | 23.03.2023, 08:01
ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
ВИДЕО. УЕФА назвал Ракицкого гением после его шедеврального гола Фейеноорду
Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»
Футбол | 23.03.2023, 12:28
Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»
Девушка Роналду: «На день рождения Криштиану подарил мне свое время»
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Бокс | 22.03.2023, 17:17
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Golhrenshtanga
Днепр обыграл тогда Рапид со счетом 3-1,как он мог забить 2 гола,один в свои и один Днепру?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
22.03.2023, 18:28 3
Бокс
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 17
Футбол
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
УЕФА не видит нарушений в флаге большой Венгрии с частью территории Украины
22.03.2023, 00:01 22
Футбол
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
22.03.2023, 10:19 3
Бокс
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
22.03.2023, 05:40 1
Футбол
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
21.03.2023, 23:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности