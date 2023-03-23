Экс-форвард сборной Румынии вспомнил сорвавшийся трансфер в Днепр
Овидиу Херю в Украине очень хотел видеть Хуанде Рамос
Бывший форвард сборной Румынии (2 матча, 1 гол) Овидиу Херя вспомнил, как руководство бухарестского «Рапида» отказалось его отпускать в «Днепр», хотя украинский клуб предлагал 3 миллиона евро в виде отступных.
«У меня также были очень хорошие предложения, от которых руководство «Рапида» отказалось! В какой-то момент у нас была товарищеская встреча с «Днепром», тренером которого тогда был Хуанде Рамос. Перед игрой мне сказали, что за мной будут пристально следить».
«Шумудикэ (экс-наставник «Рапида» - прим. ред.) выпустил меня на поле после перерыва, когда счет был 1:0 в пользу «Днепра». Я вышел и забил два гола. Сразу после матча украинцы пришли с предложением на 3 миллиона евро, но «Рапид» попросил еще денег, а также больше комиссионных. Вот так трансфер провалился...» - сказал Херя.
Овидиу Херя выступал за «Рапид» из Бухареста с 2007 по 2013 годы, после чего свободным агентом ушел в швейцарский «Сьон».
В сентябре минувшего года экс-форвард сборной Румынии завершил карьеру, ныне ему 37 лет и он работает в тренерском штабе «Конкордии».
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