Александр СВАТОК: «Быстро найдем взаимопонимание с Матвиенко»
Защитник сборной Украины – о матче против Англии
Защитник сборной Украины Александр Сваток поделился ожиданиями по поводу матча отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):
— Играл ли с Матвиенко в паре? Я на 100 процентов сейчас не скажу, возможно в молодежной сборной. Но вместе в молодежке были. Думаю, взаимопонимание быстро найдем.
— Какого ты мнения об англичанах?
— Очень сильная команда, много очень индивидуально сильных игроков, так что будет интересно с ними сыграть.
— У них есть такие скоростные ребята, как тот же Фоден, Сака, Кейн. Будешь просматривать их матчи, чтобы найти противодействие, или каким образом готовиться к таким серьезным форвардам?
— Всегда смотришь, они играют за топ-клубы. Я думаю, нам тренеры расскажут, что надо делать.
— Для тебя это такой своеобразный челлендж сыграть против Англии на «Уэмбли»? Что-то особенное в карьере.
— Думаю, для каждого было бы особенно сыграть против Англии на «Уэмбли».
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