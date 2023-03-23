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  4. Александр СВАТОК: «Быстро найдем взаимопонимание с Матвиенко»
Чемпионат Европы
23 марта 2023, 15:45 |
470
1

Александр СВАТОК: «Быстро найдем взаимопонимание с Матвиенко»

Защитник сборной Украины – о матче против Англии

23 марта 2023, 15:45 |
470
1
Александр СВАТОК: «Быстро найдем взаимопонимание с Матвиенко»
vZbirna. Александр Сваток

Защитник сборной Украины Александр Сваток поделился ожиданиями по поводу матча отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):

— Играл ли с Матвиенко в паре? Я на 100 процентов сейчас не скажу, возможно в молодежной сборной. Но вместе в молодежке были. Думаю, взаимопонимание быстро найдем.

— Какого ты мнения об англичанах?
— Очень сильная команда, много очень индивидуально сильных игроков, так что будет интересно с ними сыграть.

— У них есть такие скоростные ребята, как тот же Фоден, Сака, Кейн. Будешь просматривать их матчи, чтобы найти противодействие, или каким образом готовиться к таким серьезным форвардам?
— Всегда смотришь, они играют за топ-клубы. Я думаю, нам тренеры расскажут, что надо делать.

— Для тебя это такой своеобразный челлендж сыграть против Англии на «Уэмбли»? Что-то особенное в карьере.
— Думаю, для каждого было бы особенно сыграть против Англии на «Уэмбли».

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Александр Сваток сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник vZbirna
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Комментарии 1
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Sher15
А можно тол ко Матвиенко не ставить.Он давно не прогрессирует и постоянно лажает .С ренном и Фейеноордом это полный провал .Неужели ничего худшего в Украине нет ? Тогда уж лучше сепара хоть он стал жирный 
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