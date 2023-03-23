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23 марта 2023, 15:22 | Обновлено 23 марта 2023, 15:23
639
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год

Шиме Врсалько повесил бутсы на гвоздь

23 марта 2023, 15:22 | Обновлено 23 марта 2023, 15:23
639
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год
ФК Олимпиакос. Шиме Врсалько

Известный хорватский защитник Шиме Врсалько объявил о завершении своей карьеры в возрасте 31 года.

Такое решение футболиста связано с постоянными травмами. Теперь Врсалько планирует попробовать себя в агентском бизнесе.

Последним клубом в карьере Врсалько был греческий «Олимпиакос», контракт с которым был расторгнут в начале января. Также хорват известен по выступлениям за «Динамо» Загреб, «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико» Мадрид и «Интер».

В период с 2011 по 2022 годы Врсалько провел 52 матча за сборную Хорватии, с которой завоевал серебро ЧМ-2018.

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Шиме Врсалько завершение карьеры
Источник Николо Скира
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GloryUkraine
От ні разу не прочитав правильно його прізвище. Як би не старався.
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