ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год

Известный хорватский защитник Шиме Врсалько объявил о завершении своей карьеры в возрасте 31 года.

Такое решение футболиста связано с постоянными травмами. Теперь Врсалько планирует попробовать себя в агентском бизнесе.

Последним клубом в карьере Врсалько был греческий «Олимпиакос», контракт с которым был расторгнут в начале января. Также хорват известен по выступлениям за «Динамо» Загреб, «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико» Мадрид и «Интер».

В период с 2011 по 2022 годы Врсалько провел 52 матча за сборную Хорватии, с которой завоевал серебро ЧМ-2018.