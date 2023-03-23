ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира-2018 завершил карьеру в 31 год
Шиме Врсалько повесил бутсы на гвоздь
Известный хорватский защитник Шиме Врсалько объявил о завершении своей карьеры в возрасте 31 года.
Такое решение футболиста связано с постоянными травмами. Теперь Врсалько планирует попробовать себя в агентском бизнесе.
Последним клубом в карьере Врсалько был греческий «Олимпиакос», контракт с которым был расторгнут в начале января. Также хорват известен по выступлениям за «Динамо» Загреб, «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико» Мадрид и «Интер».
В период с 2011 по 2022 годы Врсалько провел 52 матча за сборную Хорватии, с которой завоевал серебро ЧМ-2018.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский форвард «Аль-Насра» хвалит свою лигу
Наставник команды украинца Александра Зинченко вновь претендует на признание