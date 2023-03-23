Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета и Де Дзерби – среди номинантов на звание тренера месяца в АПЛ
Англия
23 марта 2023, 14:57 | Обновлено 23 марта 2023, 15:14
84
0

Артета и Де Дзерби – среди номинантов на звание тренера месяца в АПЛ

Наставник команды украинца Александра Зинченко вновь претендует на признание

23 марта 2023, 14:57 | Обновлено 23 марта 2023, 15:14
84
0
Артета и Де Дзерби – среди номинантов на звание тренера месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Английская Премьер-лига объявила претендентов на признание тренером месяца по итогам мартовских матчей.

В голосовании будет участвовать Микель Артета из лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, экс-главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби из «Брайтона», наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Голосование проходит в открытом режиме на официальном сайте АПЛ.

Напомним, Артета в этом сезоне признавался тренером месяца в январе 2023 года, у Де Дзерби нет вообще еще ни одного подобного признания, впрочем, как и у Эмери. А вот Гвардиола в последний раз побеждал в этой номинации в декабре 2021 года.

По теме:
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Четыре кандидата. Интер ищет замену главному тренеру
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби Унаи Эмери Пеп Гвардиола
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год
Футбол | 23 марта 2023, 12:05 2
Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год
Холанд – главная трансферная цель Реала на 2024 год

Также «сливочные» постараются заполучить Килиана Мбаппе

Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Футзал | 22 марта 2023, 22:55 2
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023

Команда Игоря Москвичева не оставила ни малейших шансов соперникам

Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Бокс | 22.03.2023, 15:16
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Футбол | 22.03.2023, 23:15
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Тренер Фьюри: «Мы не работали на лапах, ничего не делали под Усика»
Бокс | 23.03.2023, 09:17
Тренер Фьюри: «Мы не работали на лапах, ничего не делали под Усика»
Тренер Фьюри: «Мы не работали на лапах, ничего не делали под Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
22.03.2023, 18:28 3
Бокс
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
22.03.2023, 15:52 4
Бокс
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
22.03.2023, 19:36 12
Теннис
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 9
Футбол
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
21.03.2023, 17:56 1
Футбол
Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
21.03.2023, 11:40 29
Футбол
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
23.03.2023, 05:50
Футбол
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
Хотят насолить Джошуа? Инсайдер анонсировал объявление боя Усик – Фьюри
21.03.2023, 10:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности