Артета и Де Дзерби – среди номинантов на звание тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига объявила претендентов на признание тренером месяца по итогам мартовских матчей.

В голосовании будет участвовать Микель Артета из лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко, экс-главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби из «Брайтона», наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери и главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Голосование проходит в открытом режиме на официальном сайте АПЛ.

Напомним, Артета в этом сезоне признавался тренером месяца в январе 2023 года, у Де Дзерби нет вообще еще ни одного подобного признания, впрочем, как и у Эмери. А вот Гвардиола в последний раз побеждал в этой номинации в декабре 2021 года.