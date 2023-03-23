Сборную Нидерландов покинули 5 игроков, включая Гакпо и де Лигта
У подопечных Рональда Кумана кадровые проблемы
Сразу несколько футболистов сборной Нидерландов в преддверии старта отбора на Евро-2024 выбыли из строя и покинули расположение команды.
Так, вернулись в свои клубы защитник «Ньюкасла» Свен Ботман, нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо, защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, хавбек ПСВ Йоэй Верман и голкипер «Андерлехта» Барт Вербрюгген. Все они заразились вирусной инфекцией.
Главный тренер нидерландской команды Рональд Куман взамен выбывшим пригласил в команду полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника миланского «Интера» Стефана де Врея.
В пятницу, 24 марта, сборная Нидерландов в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с командой Франции, а 27-го числа ее ждет встреча со сборной Гибралтара.
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