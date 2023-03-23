Ювентус решил продать Кьезу
Туринский клуб испытывает непростое финансовое положение
Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По сведениям источника, «старая синьора» решила продать итальянца из-за непростого финансового положения клуба. Интерес к Федерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.
25-летний вингер является игроком «Ювентуса» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона 2024/25.
В этом сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 11 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Она привлекает больше внимания, чем футболисты
Британский боксер сделал все возможное, чтобы этот поединок не состоялся