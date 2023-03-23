Ювентус решил продать Кьезу

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям источника, «старая синьора» решила продать итальянца из-за непростого финансового положения клуба. Интерес к Федерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.

25-летний вингер является игроком «Ювентуса» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона 2024/25.

В этом сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 11 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.