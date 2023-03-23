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Италия
23 марта 2023, 10:19 | Обновлено 23 марта 2023, 10:21
584
0

Ювентус решил продать Кьезу

Туринский клуб испытывает непростое финансовое положение

23 марта 2023, 10:19 | Обновлено 23 марта 2023, 10:21
584
0
Ювентус решил продать Кьезу
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По сведениям источника, «старая синьора» решила продать итальянца из-за непростого финансового положения клуба. Интерес к Федерико проявляют представители чемпионатов Англии и Испании.

25-летний вингер является игроком «Ювентуса» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона 2024/25.

В этом сезоне чемпионата Италии Кьеза провел 11 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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Источник Calciomercato
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