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Украина. Первая лига
23 марта 2023, 10:27 |
594
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Первой лиги подписал экс-игрока Зари

«Кремень» усилился Юрием Дудником

23 марта 2023, 10:27 |
594
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Первой лиги подписал экс-игрока Зари
Instagram. Юрий Дудник

Украинский футбольный клуб «Кремень», который выступает в Первой лиге Украины, подписал 20-летнего украинского центрального защитника Юрия Дудника.

Контракт с Юрием заключен на два года. В кременчугском клубе он будет играть под 41-м номером.

Ранее Дудник выступал за юношеские и молодежные команды: «Кремень» (2015/16, 2018/19), «Металлург» Запорожье (2016), «Голкипер» Запорожье (2017/18), «Заря» Луганск U-19/ U-21/ УПЛ (2019/22).

Всего за «Зарю» Юрий провел 60 матчей и забил 2 гола. В сезоне 2022/23 выступал за чешский «Баник Соколов» (12 матчей).

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Кремень Кременчуг Юрий Дудник Заря Луганск трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кремень
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