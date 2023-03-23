ФОТО. Капитан Фейеноорда не пожал руку звездному сербу. Названа причина

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Аякс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Роттердама.

Перед началом поединка капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался жать руку капитану «Аякса» Душану Тадичу. После подбрасывания монетки Кекчю поприветствовал судей и проигнорировал Душана.

Дело в том, что Тадич не надел повязку, которая должна была напомнить зрителям о жертавах во время землетрясения в Турции и необходимости помочь пострадавшим. В результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале в общей, погибло более 50 тысяч человек и ещё сотни тысяч людей пострадали.

Оркун является гражданином Турции. Ему 22 года.