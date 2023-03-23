ФОТО. Капитан Фейеноорда не пожал руку звездному сербу. Названа причина
Оркун Кекчю отказался приветствовать Душана Тадича
В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Аякс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Роттердама.
Перед началом поединка капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался жать руку капитану «Аякса» Душану Тадичу. После подбрасывания монетки Кекчю поприветствовал судей и проигнорировал Душана.
Дело в том, что Тадич не надел повязку, которая должна была напомнить зрителям о жертавах во время землетрясения в Турции и необходимости помочь пострадавшим. В результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале в общей, погибло более 50 тысяч человек и ещё сотни тысяч людей пострадали.
Оркун является гражданином Турции. Ему 22 года.
Dusan Tadic, depremzedeler için hazırlanan Türk bayraklı pazuband takmamıştı. Hava atışının ardından hakemlerle tokalaşan Orkun Kökçü, Tadic'in elini sıkmadı.— Ömer (@omrrka) March 20, 2023
Sanki bir halkın özgürlük umutları... pic.twitter.com/KpsP9neGto
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