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  4. ФОТО. Капитан Фейеноорда не пожал руку звездному сербу. Названа причина
Нидерланды
23 марта 2023, 07:42 |
1195
1

ФОТО. Капитан Фейеноорда не пожал руку звездному сербу. Названа причина

Оркун Кекчю отказался приветствовать Душана Тадича

23 марта 2023, 07:42 |
1195
1
ФОТО. Капитан Фейеноорда не пожал руку звездному сербу. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Оркун Кекчю

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Аякс» и «Фейеноорд». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Роттердама.

Перед началом поединка капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался жать руку капитану «Аякса» Душану Тадичу. После подбрасывания монетки Кекчю поприветствовал судей и проигнорировал Душана.

Дело в том, что Тадич не надел повязку, которая должна была напомнить зрителям о жертавах во время землетрясения в Турции и необходимости помочь пострадавшим. В результате землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло в феврале в общей, погибло более 50 тысяч человек и ещё сотни тысяч людей пострадали.

Оркун является гражданином Турции. Ему 22 года.

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Фейеноорд Оркун Кёкчю Душан Тадич землетрясение Аякс чемпионат Нидерландов по футболу фото
Источник Sport.ua
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Правільно зробив! А у нас в Україні так звані "уболювальники", веріщать : спорт позаполітикою ! 
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