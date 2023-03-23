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Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 05:15 | Обновлено 23 марта 2023, 05:33
342
0

Олег ДУЛУБ: «Для меня нет такого, что спорт вне политики»

Белорусский специалист отметил, что для него это принципиальный вопрос

23 марта 2023, 05:15 | Обновлено 23 марта 2023, 05:33
342
0
Олег ДУЛУБ: «Для меня нет такого, что спорт вне политики»
ФК Львов. Олег Дулуб

Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о своем отношении к термину «спорт вне политики».

«В первую очередь, я читаю в интернете, – те, кто осудил эту войну. Олимпиада – это всегда был мир, прекращались войны. Но был другой пример – Олимпиада 1936 года в Германии для того, чтобы показать превосходство арийской расы. Поэтому для меня тоже все понятно – нет такого, что спорт вне политики.

Больше всего меня удивляет, когда говорят, что не все так однозначно. А что не однозначно? Одна страна напала на другую ни с того ни с сего в 4 утра – прямая параллель. Для меня все однозначно – каждый должен иметь свою позицию и озвучить ее – либо туда, либо сюда. Нет такого, еще не все так однозначно.

Для меня политика – когда нужно решить какие-то вопросы, договориться. Одна страна с другой, торговые отношения. Это для меня политика. А после 2020 года – это для меня уже не вопрос политики, это вопрос человеческого достоинства: кто ты? Туда или сюда. По центру нельзя. Либо за белых, либо за черных. Это уже другое, не политическое», - сказал Дулуб.

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Олег Дулуб российско-украинская война
Источник Закрутка
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