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  4. Олег ДУЛУБ: «Столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты»
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 03:45 | Обновлено 23 марта 2023, 04:12
173
0

Олег ДУЛУБ: «Столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты»

Белорусский специалист – о сложностях работы в Украине

23 марта 2023, 03:45 | Обновлено 23 марта 2023, 04:12
173
0
Олег ДУЛУБ: «Столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о своем отношении к российско-украинской войне.

– Как сейчас белорусу жить в Украине? Сталкиваетесь ли вы с чем-то негативным?
– Знаете, такое двоякое чувство, особенно после начала войны. Я вижу отношение на границе. Когда заезжаешь, то идут вопросы: «С какой целью едете?». Даешь интервью на телевизор, тебя записывают, отправляют в Киев для СБУ.

Я все понимаю. Я столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты. Я оказался в Варшаве и покупал билет в метро – раз и заблокирован. Звоню в банк, а мне говорят, что счет заблокирован.

– Это был украинский банк?
– Да, зарплатная карта. Я всегда с пониманием отношусь. Это пустяки. Когда мы с Хомутовским уезжали, мы видели реакцию на наш белорусский паспорт: «Что вы здесь делаете?».

– Как вы думаете, почему такая реакция?
– На мой взгляд, это совершенно нормальная реакция. С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Более того, с моей деревни летят. У меня все родственники там живут. Стреляли прямо над городом, среди белого дня. Когда приходят к тебе домой – должна быть какая-то реакция у человека.

Испытываешь испанский стыд, потому что понимаешь, что ты такого не сделал бы. Нормальный человек не может этого делать. Вот у меня испанский стыд.

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Олег Дулуб российско-украинская война
Источник Закрутка
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