Сергей СИДОРЧУК: «Есть какое-то опустошение»
Хавбек «Динамо» – об обстрелах Запорожья
Полузащитник сборной Украины и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный обстрел российскими оккупантами родного Запорожья.
«Это не мой двор.
Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть какое-то опустошение и нежелание понимать, что подобное происходит в разных городах Украины. Каждый день.
Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, остающийся после подката на сухом поле. Еще один подкат и он кровит. И так снова, снова и снова.
Нежелание понимать это есть, но оно минутное. Потому что нужно воспринимать реальность и реагировать на нее», - написал Сидорчук.
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