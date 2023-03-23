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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Есть какое-то опустошение»
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 02:27 | Обновлено 23 марта 2023, 03:14
147
0

Сергей СИДОРЧУК: «Есть какое-то опустошение»

Хавбек «Динамо» – об обстрелах Запорожья

23 марта 2023, 02:27 | Обновлено 23 марта 2023, 03:14
147
0
Сергей СИДОРЧУК: «Есть какое-то опустошение»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный обстрел российскими оккупантами родного Запорожья.

«Это не мой двор.

Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть какое-то опустошение и нежелание понимать, что подобное происходит в разных городах Украины. Каждый день.

Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, остающийся после подката на сухом поле. Еще один подкат и он кровит. И так снова, снова и снова.

Нежелание понимать это есть, но оно минутное. Потому что нужно воспринимать реальность и реагировать на нее», - написал Сидорчук.

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Сергей Сидорчук российско-украинская война Динамо Киев Запорожье бомбардировки
Источник Instagram
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