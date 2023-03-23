Джеко готов продлить контракт с Интером
Боснийский форвард согласился принять условия миланского клуба
Нападающий «Интера» Эдин Джеко готов поставить подпись под новым контрактом с клубом.
Ранее стороны не могли согласовать условия нового договора, в то время как действующее соглашение истекает уже в июне текущего года. Джеко пошел на компромисс и принял условия, предложенные «Интером».
Контракт будет рассчитан на один год, а не на два, как ранее требовал 37-летний форвард, зарплата – около 5 млн евро в год. Клубу осталось лишь подтвердить сделку.
В этом сезоне Эдин Джеко провел за «нерадзурри» 38 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и пятью ассистами.
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