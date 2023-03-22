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WTA
22 марта 2023, 22:21 | Обновлено 22 марта 2023, 22:41
864
1

Чемпионка АО 2020, но 164-я ракетка мира. С кем сыграет Калинина в Майами?

Ангелина встретится с Софией Кенин в 1/32 финала крупного турнира в США

22 марта 2023, 22:21 | Обновлено 22 марта 2023, 22:41
864
1
Чемпионка АО 2020, но 164-я ракетка мира. С кем сыграет Калинина в Майами?
Getty Images/Global Images Ukraine. София Кенин

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в 1/32 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

Во 2-м раунде соревнований украинка сыграет с Софией Кенин (США, WTA 164).

В 1/64 финала Кенин в двух сетах выиграла у Сторм Сандерс (Австралия, WTA 200) за 1 час и 25 минут со счетом 6:0, 7:6 (7:5).

София Кенин является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии 2020. В том же году она дошла и до финала Ролан Гарроса, однако уступила Иге Свентек. 2020 год стал для нее прорывом. Однако в 2021 год в ее игре стал заметен спад, пошли травмы и в результате она упала за четвертую сотню в рейтинге WTA. Сейчас Кенин постепенно возвращается на крупные турниры, но явных успехов пока достичь не удалось.

Ангелина и София пять раз играли между собой. Счет 3:2 в пользу американки. Последний раз девушки встречались между собой в Хобарте (Австралия) в начале 2023 года. Тогда в трех партиях победу одержала Кенин.

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Ангелина Калинина София Кенин Сторм Хантер (Сандерс) WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Геля повинна примусити Соньку грати так, як сьогодні в другому сеті. Якби Сандерс трохи більше витримки, вона б сет взяла. Взагалі Кенін не вразила, не вразила. Там невимушених було як раз на 164 місце.
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