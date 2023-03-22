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Германия
22 марта 2023, 19:18 | Обновлено 22 марта 2023, 19:28
181
0

Ройс хочет завершить карьеру в Боруссии Дортмунд

Хавбеку придется пойти на снижение зарплаты

22 марта 2023, 19:18 | Обновлено 22 марта 2023, 19:28
181
0
Ройс хочет завершить карьеру в Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Контракт Марко Ройса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.

33-летний хавбек хочет продлить соглашение и завершить свою карьеру в «Боруссии». По информации немецких СМИ, для этого Ройсу придется пойти на снижение своей зарплаты.

«Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Все остальное станет известно в ближайшие недели», – сказал недавно Ройс в интервью СМИ.

Ройс выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 21 матче во всех турнирах.

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Источник Sky Germany
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