Ройс хочет завершить карьеру в Боруссии Дортмунд
Хавбеку придется пойти на снижение зарплаты
Контракт Марко Ройса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.
33-летний хавбек хочет продлить соглашение и завершить свою карьеру в «Боруссии». По информации немецких СМИ, для этого Ройсу придется пойти на снижение своей зарплаты.
«Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Все остальное станет известно в ближайшие недели», – сказал недавно Ройс в интервью СМИ.
Ройс выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 21 матче во всех турнирах.
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