Ройс хочет завершить карьеру в Боруссии Дортмунд

Контракт Марко Ройса с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.

33-летний хавбек хочет продлить соглашение и завершить свою карьеру в «Боруссии». По информации немецких СМИ, для этого Ройсу придется пойти на снижение своей зарплаты.

«Я хотел бы закончить свою карьеру здесь. Все остальное станет известно в ближайшие недели», – сказал недавно Ройс в интервью СМИ.

Ройс выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 21 матче во всех турнирах.