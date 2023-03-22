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  4. Роберто МАНЧИНИ: «У нас дела еще хуже, чем у Англии»
Чемпионат Европы
22 марта 2023, 19:02 |
660
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Роберто МАНЧИНИ: «У нас дела еще хуже, чем у Англии»

Тренер сборной Италии – о дефиците игроков

22 марта 2023, 19:02 |
660
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Роберто МАНЧИНИ: «У нас дела еще хуже, чем у Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на дефицит итальянских игроков в ведущих клубах Серии А:

«У нас в сборной Италии дела еще хуже, чем у Саутгейта в Англии. Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.

Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность».

Завтра, 23 марта Италия сыграет с Англией в первом туре отбора на Евро-2024.

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу
Источник Goal.com
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Александр Пышненко
Нам бы их проблемы.
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