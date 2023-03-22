Чемпионат Европы22 марта 2023, 19:02 |
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Роберто МАНЧИНИ: «У нас дела еще хуже, чем у Англии»
Тренер сборной Италии – о дефиците игроков
22 марта 2023, 19:02 |
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на дефицит итальянских игроков в ведущих клубах Серии А:
«У нас в сборной Италии дела еще хуже, чем у Саутгейта в Англии. Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.
Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность».
Завтра, 23 марта Италия сыграет с Англией в первом туре отбора на Евро-2024.
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