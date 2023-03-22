Роберто МАНЧИНИ: «У нас дела еще хуже, чем у Англии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на дефицит итальянских игроков в ведущих клубах Серии А:

«У нас в сборной Италии дела еще хуже, чем у Саутгейта в Англии. Не знаю, почему так мало нападающих, мы крайне ограничены в этом аспекте.

Три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в этих трех командах в сумме максимум 7-8 итальянцев. Такова реальность».

Завтра, 23 марта Италия сыграет с Англией в первом туре отбора на Евро-2024.