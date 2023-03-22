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22 марта 2023, 18:45 |
1033
0

Мобильный VAR. Судью дисквалифицировали за просмотр момента на смартфоне

Забавный эпизод случился в Египте с арбитром Мохамедом Фаруком

22 марта 2023, 18:45 |
1033
0
Мобильный VAR. Судью дисквалифицировали за просмотр момента на смартфоне
twitter.com

Футбольная ассоциация Египта объявила о бессрочной дисквалификации арбитра Мохамеда Фарука и всей его судейской бригады.

Дело в том, что рефери во время матча второго дивизиона Египта, где не используют VAR, в спорном эпизоде решил сделать себе мобильный пункт VAR.

Фарук просто взял у одного из зрителей смартфон и пересмотрел спорный момент. Арбитр увидел, что один из игроков сыграл рукой и после просмотра отменил гол.

В футбольной ассоциации решили, что это противоречит правилам, так как смартфон не является профессиональным устройством для пересмотра моментов.

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Источник BBC
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