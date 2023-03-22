Мобильный VAR. Судью дисквалифицировали за просмотр момента на смартфоне
Забавный эпизод случился в Египте с арбитром Мохамедом Фаруком
Футбольная ассоциация Египта объявила о бессрочной дисквалификации арбитра Мохамеда Фарука и всей его судейской бригады.
Дело в том, что рефери во время матча второго дивизиона Египта, где не используют VAR, в спорном эпизоде решил сделать себе мобильный пункт VAR.
Фарук просто взял у одного из зрителей смартфон и пересмотрел спорный момент. Арбитр увидел, что один из игроков сыграл рукой и после просмотра отменил гол.
В футбольной ассоциации решили, что это противоречит правилам, так как смартфон не является профессиональным устройством для пересмотра моментов.
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