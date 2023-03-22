Чемпионат Европы22 марта 2023, 18:07 |
77
0
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
Матч будет закрытым
22 марта 2023, 18:07 |
77
0
УАФ на официальном сайте подтвердила, что контрольный матч между сборной Украины и командой АПЛ «Брентфорд» не удастся посмотреть по телевидению или в интернете.
Игра будет закрытой для СМИ и болельщиков, а результат встречи и фрагменты матча покажут после поединка. Вероятно, это связано с тем, что матч пройдет на базе «Брентфорда», где нет возможности для трансляции.
Игра пройдет 23 марта, старт в 19:00.
Команда Руслана Ротаня готовится к первому матчу отбора Евро-2024 против Англии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2023, 13:56 0
Игроком клуба «Мичиган Старс» стал Артем Барановский
Война | 22 марта 2023, 10:40 5
Максим Галиничев отдал свою жизнь ради независимости родины
Бокс | 22.03.2023, 13:40
Бокс | 21.03.2023, 23:12
Футбол | 21.03.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2023, 00:17 2
22.03.2023, 10:19 1
21.03.2023, 22:22 4
21.03.2023, 20:34 16
20.03.2023, 17:39 11
21.03.2023, 18:24 13
22.03.2023, 11:55 8
21.03.2023, 10:15 1