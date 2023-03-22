Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут

УАФ на официальном сайте подтвердила, что контрольный матч между сборной Украины и командой АПЛ «Брентфорд» не удастся посмотреть по телевидению или в интернете.

Игра будет закрытой для СМИ и болельщиков, а результат встречи и фрагменты матча покажут после поединка. Вероятно, это связано с тем, что матч пройдет на базе «Брентфорда», где нет возможности для трансляции.

Игра пройдет 23 марта, старт в 19:00.

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