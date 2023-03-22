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  4. ЭДЕРСОН: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит Бразилию»
Чемпионат мира
22 марта 2023, 17:50 |
139
0

ЭДЕРСОН: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит Бразилию»

Вратарь не против такого варианта

22 марта 2023, 17:50 |
139
0
ЭДЕРСОН: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит Бразилию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон считает, что наставник Карло Анчелотти в случае ухода из «Реала» может стать тренером национальной команды.

«Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Я общался с бразильцами в «Реале», они сказали, что это отличный тренер, которого все в команде уважают. Кроме того, он очень успешный наставник, стоит лишь посмотреть на его резюме».

«Скоро узнаем, станет ли он тренером сборной. Надеюсь, все решится быстро», – сказал Эдерсон.

После ухода Тите временным наставником Бразилии стал Бруно Манезес.

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Эдерсон Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид
Источник Sky Sports
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