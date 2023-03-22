ЭДЕРСОН: «Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит Бразилию»

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон считает, что наставник Карло Анчелотти в случае ухода из «Реала» может стать тренером национальной команды.

«Есть большая вероятность, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Я общался с бразильцами в «Реале», они сказали, что это отличный тренер, которого все в команде уважают. Кроме того, он очень успешный наставник, стоит лишь посмотреть на его резюме».

«Скоро узнаем, станет ли он тренером сборной. Надеюсь, все решится быстро», – сказал Эдерсон.

После ухода Тите временным наставником Бразилии стал Бруно Манезес.