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  4. Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Англия
22 марта 2023, 17:31 |
773
0

Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ

Тренер надеется, что в Англии будет играть все больше украинцев

22 марта 2023, 17:31 |
773
0
Ротань оценил игру Мудрика и Зинченко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань восхищен игрой Александра Зинченко в «Арсенале», а также убежден, что Михаил Мудрик добьется успеха в «Челси».

«Михаил – это талант, который весь свой потенциал еще покажет. Уверен, что через несколько месяцев он будет на топ-ролях в АПЛ. Сейчас он мотивирован, он хочет сыграть на Уэмбли. Это бриллиант, мы должны дорожить и доверять таким футболистам. Он должен чувствовать, что является важным игроком для национальной сборной и «Челси».

«Я считаю, что футбольный интеллект Зинченко сейчас вышел на фантастический уровень. Мне нравится его футбол. Когда есть думающие игроки на поле, то футбол становится невероятным. Александр показал большой прогресс. Чем больше таких игроков, тем лучше для футбола».

«Я надеюсь, что в будущем украинские игроки продолжат пополнять составы команд АПЛ. Это будет очень хорошо для сборной Украины», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Михаил Мудрик Александр Зинченко сборная Украины по футболу Англия - Украина чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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