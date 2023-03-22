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Лига чемпионов
22 марта 2023, 17:02 | Обновлено 22 марта 2023, 17:03
177
1

Фил ФОДЕН: «Лига чемпионов – это то, чего мы хотим»

Хавбек «Манчестер Сити» – о целях на сезон

22 марта 2023, 17:02 | Обновлено 22 марта 2023, 17:03
177
1
Фил ФОДЕН: «Лига чемпионов – это то, чего мы хотим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подтвердил, что победа в Лиге чемпионов является главной целью команды на нынешний сезон:

«Надеюсь, в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть.

Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать поражение в финале 2021 года и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха. Я всё ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей играю, тем лучше учусь справляться с ними».

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией».

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Фил Фоден Манчестер Сити Лига чемпионов
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rozalievka
Сегодня Лион(Ж) -Челси(Ж) 1/4 финала!! Будет заруба!!
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