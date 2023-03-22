Фил ФОДЕН: «Лига чемпионов – это то, чего мы хотим»
Хавбек «Манчестер Сити» – о целях на сезон
Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подтвердил, что победа в Лиге чемпионов является главной целью команды на нынешний сезон:
«Надеюсь, в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть.
Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать поражение в финале 2021 года и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха. Я всё ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей играю, тем лучше учусь справляться с ними».
В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией».
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