Фил ФОДЕН: «Лига чемпионов – это то, чего мы хотим»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден подтвердил, что победа в Лиге чемпионов является главной целью команды на нынешний сезон:

«Надеюсь, в этом году мы сможем победить. Определённо, Лига чемпионов — это то, чего мы все сейчас хотим. Мы хотим сделать ещё один шаг. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть.

Надеюсь, если мы снова туда доберёмся, то сможем использовать поражение в финале 2021 года и опыт побед в Премьер-лиге и других турнирах, чтобы добиться успеха. Я всё ещё достаточно молодой игрок, и чем больше важных матчей играю, тем лучше учусь справляться с ними».

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией».