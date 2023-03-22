Криштиану РОНАЛДУ: «Очень рад вернуться в состав сборной Португалии»

Форвард Криштиану Роналду в своих соцсетях отметил возвращение в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.

«Очень рад вернуться в состав национальной команды и снова иметь возможность представлять Португалию», — отметил Роналду.

Не исключалось, что игрок завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022, однако новый тренер национальной команды Роберто Мартинес решил вызвать Роналду.