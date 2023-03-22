Криштиану РОНАЛДУ: «Очень рад вернуться в состав сборной Португалии»
Игрок готов продолжать выступления в сборной
Форвард Криштиану Роналду в своих соцсетях отметил возвращение в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.
«Очень рад вернуться в состав национальной команды и снова иметь возможность представлять Португалию», — отметил Роналду.
Не исключалось, что игрок завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022, однако новый тренер национальной команды Роберто Мартинес решил вызвать Роналду.
Muito feliz por voltar à nossa seleção e poder representar novamente Portugal!🇵🇹🙌🏼 pic.twitter.com/TuVSZ4D8as— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 21, 2023
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