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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Очень рад вернуться в состав сборной Португалии»
Чемпионат Европы
22 марта 2023, 16:53 |
461
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Очень рад вернуться в состав сборной Португалии»

Игрок готов продолжать выступления в сборной

22 марта 2023, 16:53 |
461
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Очень рад вернуться в состав сборной Португалии»
twitter.com/FIFAWorldCup. Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду в своих соцсетях отметил возвращение в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна и Люксембурга.

«Очень рад вернуться в состав национальной команды и снова иметь возможность представлять Португалию», — отметил Роналду.

Не исключалось, что игрок завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022, однако новый тренер национальной команды Роберто Мартинес решил вызвать Роналду.

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сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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