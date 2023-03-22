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  4. Филипп ЛАМ: «ПСЖ – это не команда»
Франция
22 марта 2023, 16:49 |
279
0

Филипп ЛАМ: «ПСЖ – это не команда»

Легендарный защитник раскритиковал «ПСЖ»

22 марта 2023, 16:49 |
279
0
Филипп ЛАМ: «ПСЖ – это не команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Легендарный немецкий защитник Филипп Лам в интервью французским СМИ раскритиковал «ПСЖ»:

«Случай Килиана Мбаппе — отдельная история. У него, безусловно, есть качества игрока мирового уровня, но в этой команде его талант не используется в полной мере. Я даже не могу представить, как развивалась бы карьера Мбаппе, если бы он покинул «ПСЖ».

Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный магазин, где выставлены драгоценные вещи, которыми все восхищаются, но никто не может их себе позволить. Это привлекает внимание и работает только в плане маркетинга. Если вы тратите столько денег, а качества игры нет — это плохой знак.

Серхио Рамос — великолепный центральный защитник. Он по-прежнему демонстрирует качественную игру даже в преклонном возрасте. Но это не помогает другим футболистам. «ПСЖ» — это не команда».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Филипп Лам
Источник L'Equipe
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