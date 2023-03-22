Украина. Премьер лига22 марта 2023, 15:31 |
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Денис ПОПОВ: «В Динамо сейчас непростые времена»
Защитник «Динамо» – о потере ряда ключевых игроков
22 марта 2023, 15:31 |
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Защитник «Динамо» Киев Денис Попов признался, что команде не хватает легионеров, которые уехали в АПЛ – Виталия Миколенко и Ильи Забарного:
– С Забарным и Миколенком ты на связи?
– С Ильей – нет, а с Миколенком – да.
– Что Миколенко говорит об Англии?
– Да все хорошо. Были немного проблемы, болел. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, ждет нас.
– Откровенно скажем, ребят этих не хватает «Динамо».
– Сейчас – да. Непростые времена.
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Комментарии 4
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А кому сейчас легко?
А в какой сфере в Украине сейчас легкие времена?
Зараз в Динамо просто мордор
Нефиг было суркисам распродавать ведущих игроков.
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