Денис ПОПОВ: «В Динамо сейчас непростые времена»

Защитник «Динамо» Киев Денис Попов признался, что команде не хватает легионеров, которые уехали в АПЛ – Виталия Миколенко и Ильи Забарного:

– С Забарным и Миколенком ты на связи?

– С Ильей – нет, а с Миколенком – да.

– Что Миколенко говорит об Англии?

– Да все хорошо. Были немного проблемы, болел. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, ждет нас.

– Откровенно скажем, ребят этих не хватает «Динамо».

– Сейчас – да. Непростые времена.