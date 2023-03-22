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  4. Денис ПОПОВ: «В Динамо сейчас непростые времена»
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 15:31 |
471
4

Денис ПОПОВ: «В Динамо сейчас непростые времена»

Защитник «Динамо» – о потере ряда ключевых игроков

22 марта 2023, 15:31 |
471
4
Денис ПОПОВ: «В Динамо сейчас непростые времена»
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник «Динамо» Киев Денис Попов признался, что команде не хватает легионеров, которые уехали в АПЛ – Виталия Миколенко и Ильи Забарного:

– С Забарным и Миколенком ты на связи?
– С Ильей – нет, а с Миколенком – да.

– Что Миколенко говорит об Англии?
– Да все хорошо. Были немного проблемы, болел. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, ждет нас.

– Откровенно скажем, ребят этих не хватает «Динамо».
– Сейчас – да. Непростые времена.

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Источник vZbirna
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Комментарии 4
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xvalenok02
А кому сейчас легко?
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0
Remark
А в какой сфере в Украине сейчас легкие времена?
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0
Перец
Зараз в Динамо просто мордор
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-1
kadaad
Нефиг было суркисам распродавать ведущих игроков.
Ответить
-1
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