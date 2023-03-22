Роман ЯРЕМЧУК: «Англия? Можно ожидать любого результата»
Форвард сборной Украины – о матче против Англии
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от стартового отбора на Евро-2024 против Англии (26 марта):
– Счастлив видеть партнеров по команде, весь персонал. Сейчас приезжать в сборную Украины – большая гордость. Очень счастлив здесь находиться.
– Первая игра с англичанами – это всегда очень непросто. Последние воспоминания по Евро-2020 с ними неприятные. Как думаешь, они с тех пор изменились?
– Они изменились, и мы изменились. У нас много футболистов начали играть в хороших чемпионатах Европы, поэтому у нас очень перспективная команда. Можно ожидать любого результата.
– У англичан будет игра с итальянцами в четверг. Возможно, будут более уставшие, чем мы.
– Думаю, что у них много хороших футболистов. Есть 11 игроков и еще 11, которые могут их заменить. У них очень сильный состав, потому с переутомлением проблем не будет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мариуш Вах будет тренироваться с Александром
Максим Галиничев отдал свою жизнь ради независимости родины