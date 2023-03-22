ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи

Итальянская рефери Клаудия Романи вошла в историю, став первым женским арбитром, получившим право работать в Серии А.

Кроме того, 40-летняя красотка успела прославиться в роли телеведущей и модели. Клаудия с детства болеет за «Милан», а также активно ведет страницу в Instagram, где на нее подписаны 1,3 млн человек.