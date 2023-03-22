Другие новости22 марта 2023, 11:22 | Обновлено 22 марта 2023, 11:29
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ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Она привлекает больше внимания, чем футболисты
22 марта 2023, 11:22 | Обновлено 22 марта 2023, 11:29
2224
3
Итальянская рефери Клаудия Романи вошла в историю, став первым женским арбитром, получившим право работать в Серии А.
Кроме того, 40-летняя красотка успела прославиться в роли телеведущей и модели. Клаудия с детства болеет за «Милан», а также активно ведет страницу в Instagram, где на нее подписаны 1,3 млн человек.
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Та і з чого ви взяли, що вона рефері в Італії? згідно Вікіпедії, це модель і вона вже давно переїхала в Данію, потім вчилась в Англії, а зараз живе в Штатах...