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22 марта 2023, 11:22 | Обновлено 22 марта 2023, 11:29
2224
3

ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи

Она привлекает больше внимания, чем футболисты

22 марта 2023, 11:22 | Обновлено 22 марта 2023, 11:29
2224
3
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
Instagram. Клаудия Романи

Итальянская рефери Клаудия Романи вошла в историю, став первым женским арбитром, получившим право работать в Серии А.

Кроме того, 40-летняя красотка успела прославиться в роли телеведущей и модели. Клаудия с детства болеет за «Милан», а также активно ведет страницу в Instagram, где на нее подписаны 1,3 млн человек.

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Клаудия Романи Серия A чемпионат Италии по футболу девушка дня lifestyle пятницо
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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myroslavmail
а в чому виражається її суддівство? Жодного фото/відео факту? Тупо неперевірена жовтуха
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+2
Alehandro
Суддя Серії А, яка відверто демонструє, що топить за Мілан?) я може шось пропустив, але, здається, вони мають бути неупередженними)
Та і з чого ви взяли, що вона рефері в Італії? згідно Вікіпедії, це модель і вона вже давно переїхала в Данію, потім вчилась в Англії, а зараз живе в Штатах...
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+1
Kain_X_Rain
Майаться на увазі Серія А Рокко Сефреді,не футбольна
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0
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