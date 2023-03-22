Леся Цуренко – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№53 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Кенин – Хантер. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против девятой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии.

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