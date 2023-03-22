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WTA
22 марта 2023, 10:33 |
292
0

Леся Цуренко – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Майами

22 марта 2023, 10:33 |
292
0
Леся Цуренко – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

22 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№81 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка сразится с Лейлой Фернандес из Канады (№53 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Кенин – Хантер. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против девятой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии.

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Леся Цуренко WTA Майами смотреть онлайн Лейла Фернандес
Источник Sport.ua
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