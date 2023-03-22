Президент Кривбасса: «Мы будем бороться за чемпионство, однозначно»

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал об амбициях криворожского клуба.

«Когда «Кривбасс» станет чемпионом? Когда выигрываем большее количество матчей, чем другие клубы. Дедлайна для этого нет. В ближайшем будущем, думаю, мы будем бороться за чемпионство, однозначно.

Если кто-то думает, что максимум «Кривбасса» – это еврокубки, то это не так. Я все это время все строил, Академию, в том числе, чтобы не ставить максимальные цели? Это неправильно. И меня не поймут все работающие рядом со мной», - сказал Караманиц.