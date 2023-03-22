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  4. Президент Кривбасса: «Мы будем бороться за чемпионство, однозначно»
Украина. Премьер лига
22 марта 2023, 09:36 | Обновлено 22 марта 2023, 09:52
506
5

Президент Кривбасса: «Мы будем бороться за чемпионство, однозначно»

Константин Караманиц назвал амбициозные цели

22 марта 2023, 09:36 | Обновлено 22 марта 2023, 09:52
506
5
Президент Кривбасса: «Мы будем бороться за чемпионство, однозначно»
ФК Кривбасс. Константин Караманиц

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал об амбициях криворожского клуба.

«Когда «Кривбасс» станет чемпионом? Когда выигрываем большее количество матчей, чем другие клубы. Дедлайна для этого нет. В ближайшем будущем, думаю, мы будем бороться за чемпионство, однозначно.

Если кто-то думает, что максимум «Кривбасса» – это еврокубки, то это не так. Я все это время все строил, Академию, в том числе, чтобы не ставить максимальные цели? Это неправильно. И меня не поймут все работающие рядом со мной», - сказал Караманиц.

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Кривбасс Кривой Рог Константин Караманиц
Источник FOOTBALL MANАGER
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Комментарии 5
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20052011
Ты, паренек такой смелый и наглый пока твой земляк на президенстве, видать и с баблом помогает.
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+3
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Sher15
Судя по последнему матчу с шахтером амбиций ноль.Ни разу не перешли середину поля 
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0
AndiM
Якби не війна, то кривбас зараз був би по фінансуванню на рівні рінаховського шаХрая . Що-що а красти шашличні покидьки навчились дуже добре.
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-1
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