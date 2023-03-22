Президент Кривбасса: «Мы будем бороться за чемпионство, однозначно»
Константин Караманиц назвал амбициозные цели
Президент «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал об амбициях криворожского клуба.
«Когда «Кривбасс» станет чемпионом? Когда выигрываем большее количество матчей, чем другие клубы. Дедлайна для этого нет. В ближайшем будущем, думаю, мы будем бороться за чемпионство, однозначно.
Если кто-то думает, что максимум «Кривбасса» – это еврокубки, то это не так. Я все это время все строил, Академию, в том числе, чтобы не ставить максимальные цели? Это неправильно. И меня не поймут все работающие рядом со мной», - сказал Караманиц.
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