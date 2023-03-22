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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Разговоры про мой возраст уже надоели»
Италия
22 марта 2023, 07:18 | Обновлено 22 марта 2023, 07:34
53
0

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Разговоры про мой возраст уже надоели»

41-летний форвард «Милана» – о недавнем рекорде

22 марта 2023, 07:18 | Обновлено 22 марта 2023, 07:34
53
0
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Разговоры про мой возраст уже надоели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

В прошедшем матче «Милана» шведский нападающий Златан Ибрагимович реализовал одиннадцатиметровый удар и стал самым возрастным автором гола в итальянской Серии А. Однако шведский нападающий заявил, что вовсе не рад этому.

«Я слышал про этот рекорд, но он меня совсем не радует. Вернее, то, что забиваю, радует, а то, что это выделяют из-за возраста - не радует. Эти разговоры про возраст уже надоели», - сказал Ибрагимович.

Напомним, что Ибрагимович побил рекорд другого бывшего игрока «Милана» – Алессандро Костакурты, установленный еще в 2007 году.

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Источник Pianeta Milan
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