Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Разговоры про мой возраст уже надоели»

В прошедшем матче «Милана» шведский нападающий Златан Ибрагимович реализовал одиннадцатиметровый удар и стал самым возрастным автором гола в итальянской Серии А. Однако шведский нападающий заявил, что вовсе не рад этому.

«Я слышал про этот рекорд, но он меня совсем не радует. Вернее, то, что забиваю, радует, а то, что это выделяют из-за возраста - не радует. Эти разговоры про возраст уже надоели», - сказал Ибрагимович.

Напомним, что Ибрагимович побил рекорд другого бывшего игрока «Милана» – Алессандро Костакурты, установленный еще в 2007 году.