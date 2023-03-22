Сборная Украины в Лондоне ведет подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта). До этого, 23 марта, сине-желтая команда проведет спарринг против английского клуба «Брентфорд».

22 марта утром сборники будут тренироваться на поле базы ФК «Брентфорд». Первые 15 минут будут открыты для представителей СМИ.

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После тренировки Руслан Ротань проведет свою первую пресс-конференцию в роли исполняющего обязанности руководителя национальной команды. Встреча для масс-медиа начнется в конференц-зале клубной базы 22 марта в 14:30 по киевскому времени.

Пресс-конференция Ротаня в Лондоне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция