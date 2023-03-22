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22 марта 2023, 05:40 | Обновлено 22 марта 2023, 06:08
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Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров

Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 28 голов и набрал 56 очков

22 марта 2023, 05:40 | Обновлено 22 марта 2023, 06:08
179
0
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В Европе продолжаются национальные чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 28 голов в АПЛ за «Манчестер Сити» (56 очков).

Второе–третье место делят Виктор Осимхен из «Наполи» и Гарри Кейн, форвард «Тоттенхэма» (по 21 голу, 42 очка).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2022/23. Положение на 22 марта 2023

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Тоттенхэм Золотая бутса Манчестер Сити Гарри Кейн выбор редакции Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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