Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Норвежский форвард забил за «Манчестер Сити» 28 голов и набрал 56 очков
В Европе продолжаются национальные чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.
Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является норвежец Эрлинг Холанд, который уже забил 28 голов в АПЛ за «Манчестер Сити» (56 очков).
Второе–третье место делят Виктор Осимхен из «Наполи» и Гарри Кейн, форвард «Тоттенхэма» (по 21 голу, 42 очка).
Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса, голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.
Золотая бутса 2022/23. Положение на 22 марта 2023
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