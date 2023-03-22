ПЕТРОВА: Вышла 9 мая на митинг против рф в Новой Каховке, и меня арестовали

Судья Первой лиги Ирина Петрова рассказала, что происходило в Новой Каховке во время российской оккупации:

«Оккупация у нас была с первых дней. То есть, с 24 февраля, где-то в 7–8 утра российские военные уже были на нашей территории. Они заняли позиции возле Каховской ГЭС. Наверное, через два часа дошли с границы Крыма до Новой Каховки. И растянулись по Херсонской области, по левому берегу Днепра.

На 9 мая я вышла (как скажут – одна) на митинг против российской политики. Я вышла в майке Украины. Когда увидела это, для меня было очень дико – те люди, которые шли рядом 6 марта на проукраинский митинг, сейчас уже здоровались с российскими военными: привет, братан, как дела? И это люди, работающие в пожарной части, и в полиции. Я начала просто их фотографировать, сбрасывать в ГУР. Они сотрудничали, фотографировали. Они видели это, стали делать на меня наводку. Потом пришли ко мне домой, во двор – в наручники, забрали меня.

Слава Богу, мне очень повезло, что пыток не было. Но эмоциональное состояние – не понимаешь, что будет потом. Пришел фсбшник российский, начал очень грубо со мной разговаривать. Сказал, что если найдем в телефоне подозрительные вещи, можем посадить тебя в тюрьму на 10 лет.

Честно, когда пришла домой, в первый день после освобождения, мне мама говорила, что мне звонили очень многие, и УАФ. Они сказали мне: давай будем помогать тебе уезжать отсюда. Хочу сказать им очень большое спасибо, потому что они дали мне, в том числе, работу. Даже не могу передать словами, насколько я им благодарна. А сейчас я работаю в спортивно-техническом департаменте УАФ. И также работаю ассистентом арбитра Первой лиги».