Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ

Экс-игрок киевского «Динамо» Артем Ярмоленко защищает Украину от рашистов.

Об этом рассказал агент Александр Панков. Он опубликовал фото 25-летнего украинца в военной форме с автоматом.

«Разница в 7 лет. Горжусь этим парнем. Бывших защитников не бывает», – написал Панков в своем Instagram.

Ярмоленко является воспитанником «Динамо». За юношескую команду киевлян он играл в первой половине сезона 2015/16. В 2016 году он покинул «бело-синих». После этого Артем выступал за португальскую «Лейрию», одесский «Черноморец» и «Агробизнес». С 2021 года Ярмоленко находится без клуба.