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  4. Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 22:22 |
870
1

Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ

Артем Ярмоленко воюет за свою Родину

21 марта 2023, 22:22 |
870
1
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
ФК Динамо Киев. Артем Ярмоленко

Экс-игрок киевского «Динамо» Артем Ярмоленко защищает Украину от рашистов.

Об этом рассказал агент Александр Панков. Он опубликовал фото 25-летнего украинца в военной форме с автоматом.

«Разница в 7 лет. Горжусь этим парнем. Бывших защитников не бывает», – написал Панков в своем Instagram.

Ярмоленко является воспитанником «Динамо». За юношескую команду киевлян он играл в первой половине сезона 2015/16. В 2016 году он покинул «бело-синих». После этого Артем выступал за португальскую «Лейрию», одесский «Черноморец» и «Агробизнес». С 2021 года Ярмоленко находится без клуба.

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Артем Ярмоленко российско-украинская война Динамо Киев Александр Панков
Источник Sport.ua
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Remark
Очень много воспитанников или болельщиков Динамо защищают страну на фронте (ну ещё иногда проскакивают новости об болельщиках/воспитанников клубов из Западной Украины). А остальные где!? Я вот чё то ни разу не слышал, чтобы воспитанник/болельщик Шахтёра (к примеру) защищал Донбасс/Украину. Либо я слабо владею в этой сфере информацией, либо спорт.юа выборочно её предоставляет, либо таких нет.
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