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  4. ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку игроков в Майами
WTA
21 марта 2023, 22:02 |
1262
1

ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку игроков в Майами

Украинские теннисистки выступают на крупном турнире в США

21 марта 2023, 22:02 |
1262
1
ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку игроков в Майами
Instagram. Людмила Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок посетили вечеринку игроков в Майами (США).

Сегодня, 21 марта, Март выиграла в первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 в Майами у Элизабетты Коччаретто (Италия) в двух сетах. Далее Марта встретится с Анастасией Потаповой.

Людмила Киченок выступит в парном разряде на этих соревнованиях. В 1/16 финала она вместе со своей напарницей Аленой Остапенко сыграет против американского дуэта Даниэль Коллинс / Пейтон Стернс. Отметим, что латвийско-украинский дуэт посеян под третьим номером.

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фото Марта Костюк Людмила Киченок WTA Майами lifestyle
Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Ігнорувати вечірки гравців, на яких 100% присутні рашисти та бульбаші, шкодить українському тенісу.
Якось так.
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