ФОТО. Костюк и Киченок посетили вечеринку игроков в Майами

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок посетили вечеринку игроков в Майами (США).

Сегодня, 21 марта, Март выиграла в первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 в Майами у Элизабетты Коччаретто (Италия) в двух сетах. Далее Марта встретится с Анастасией Потаповой.

Людмила Киченок выступит в парном разряде на этих соревнованиях. В 1/16 финала она вместе со своей напарницей Аленой Остапенко сыграет против американского дуэта Даниэль Коллинс / Пейтон Стернс. Отметим, что латвийско-украинский дуэт посеян под третьим номером.