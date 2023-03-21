Сестры Киченок узнали первых соперниц в парном разряде на турнире в Майами

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок соперниц в 1/16 финала парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

Сестры Киченок не будут играть вместе. Напарница Людмилы – Алена Остапенко (Латвия), напарница Надежды – чемпионка АО 2020 София Кенин (США).

Людмила и Алена в первом раунде парного турнира встретятся с американками Даниэль Коллинс и Пейтон Стернс. Отметим, что латвийско-украинский дуэт посеян под третьим номером.

Надежда и София сыграют в 1/16 финала соревнований с американско-австралийской парой Николь Мелихар-Мартинес / Эллен Перес.