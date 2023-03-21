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WTA
21 марта 2023, 20:15 |
121
0

Сестры Киченок узнали первых соперниц в парном разряде на турнире в Майами

Людмила и Надежда не будут играть вместе на крупных соревнованиях в США

21 марта 2023, 20:15 |
121
0
Сестры Киченок узнали первых соперниц в парном разряде на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок соперниц в 1/16 финала парного разряда на хардовом турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

Сестры Киченок не будут играть вместе. Напарница Людмилы – Алена Остапенко (Латвия), напарница Надежды – чемпионка АО 2020 София Кенин (США).

Людмила и Алена в первом раунде парного турнира встретятся с американками Даниэль Коллинс и Пейтон Стернс. Отметим, что латвийско-украинский дуэт посеян под третьим номером.

Надежда и София сыграют в 1/16 финала соревнований с американско-австралийской парой Николь Мелихар-Мартинес / Эллен Перес.

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Николь Мелихар Эллен Перес Даниэль Коллинс Пейтон Стернс Надежда Киченок София Кенин Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Майами жеребьевка
Источник Sport.ua
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