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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 18:48 |
692
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»

Ротань вынужден совмещать три должности

21 марта 2023, 18:48 |
692
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»
УАФ. Руслан Ротань

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко еще раз подтвердил, что функционеры ждут, когда можно будет назначить в сборную Украины Сергея Реброва, но пока что с командой работает Руслан Ротань, который совмещает должности тренера двух сборных и в клубе УПЛ.

«Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем (Реброва - прим), а у Ротаня есть работа, которую он проводит в «Александрии». Брать тренера на одну игру...».

«Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение», – сказал Михайличенко.

Ожидается, что Ребров сможет приступить к работе после завершения контракта с «Аль-Айном» в июне.

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Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу Руслан Ротань Сергей Ребров
Источник Футбольный формат
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