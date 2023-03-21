Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Ждем Реброва, а Ротань – обдуманное решение»

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко еще раз подтвердил, что функционеры ждут, когда можно будет назначить в сборную Украины Сергея Реброва, но пока что с командой работает Руслан Ротань, который совмещает должности тренера двух сборных и в клубе УПЛ.

«Руслан Ротань знает многих игроков. Да, мы ждем (Реброва - прим), а у Ротаня есть работа, которую он проводит в «Александрии». Брать тренера на одну игру...».

«Нужно время, а времени нет, поэтому, думаю, это обдуманное решение», – сказал Михайличенко.

Ожидается, что Ребров сможет приступить к работе после завершения контракта с «Аль-Айном» в июне.