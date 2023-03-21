Франция21 марта 2023, 18:30 |
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Месси не рассматривает предложения из Ближнего Востока
Наиболее вероятный вариант – остаться в «ПСЖ»
21 марта 2023, 18:30 |
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35-летний форвард «ПСЖ» Лионель Месси не собирается принимать предложения от клубов из Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Об этом сообщают испанские СМИ.
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Месси – продление контракта с «ПСЖ». Владельцы парижан хотят сохранить аргентинского форварда любой ценой.
Ранее сообщалось о том, что Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, если будет получать больше, чем Криштиану Роналду.
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