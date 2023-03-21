Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси не рассматривает предложения из Ближнего Востока
Франция
21 марта 2023, 18:30 |
233
0

Месси не рассматривает предложения из Ближнего Востока

Наиболее вероятный вариант – остаться в «ПСЖ»

21 марта 2023, 18:30 |
233
0
Месси не рассматривает предложения из Ближнего Востока
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

35-летний форвард «ПСЖ» Лионель Месси не собирается принимать предложения от клубов из Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Об этом сообщают испанские СМИ.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Месси – продление контракта с «ПСЖ». Владельцы парижан хотят сохранить аргентинского форварда любой ценой.

Ранее сообщалось о том, что Месси готов перейти в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, если будет получать больше, чем Криштиану Роналду.

По теме:
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Интер предложил новый контракт Джеко
Там его еще не было. ПСЖ обратили взор на Особенного
Лионель Месси ПСЖ продление контракта
Источник Sport.es
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
Футбол | 21 марта 2023, 18:28 0
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне
ФОТО. Ярмоленко работает. Сборная Украины провела тренировку в Лондоне

Успел ли лидер команды полностью восстановиться?

Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Футбол | 21 марта 2023, 09:54 20
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде

Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ

Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?
Футбол | 21.03.2023, 11:52
Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?
Цыганков в Жироне: старт – шикарен. Каким будет продолжение?
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Футбол | 21.03.2023, 11:50
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Футбол | 21.03.2023, 07:38
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
20.03.2023, 17:39 11
Футбол
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
Рух определился с новым тренером на замену Кучуку
20.03.2023, 20:40 9
Футбол
Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
Мудрик получает особое отношение в Челси, ведь он «игрок другой породы»
21.03.2023, 11:40 25
Футбол
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
20.03.2023, 07:16 2
Бокс
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
20.03.2023, 12:23 1
Биатлон
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
ФОТО. Звездная девушка-боец снялась топлес
20.03.2023, 02:02 2
MMA
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности