Буффон назвал главную ошибку в своей карьере

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон считает главной ошибкой в своей карьере уход из «ПСЖ», за который он выступал в 2018 – 2019 годах:

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Я должен сказать, что уход был, вероятно, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему я ушел? Они сказали мне: «Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Ареоля будет играть». Я думал, что это несправедливо. Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.

Уровень футбола, который я видел в «ПСЖ», я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других... Мы все испортили на психологическом уровне. Это, наверное, самое большое сожаление в моей карьере. Мы были очень сильными, мега-командой».