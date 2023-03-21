ВИДЕО. Почему не надо критиковать Динамо?

Одна тема, одна команда, но куча проблем. Киевское «Динамо» с Луческу в этом сезоне пробивает очередное дно, впрочем, не спешите критиковать команду Суркиса и просить отставки Луческу сейчас. Во-первых, есть объективные причины спада, во-вторых, это не... а все остальное узнаете в видео