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Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 17:40 |
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ВИДЕО. Почему не надо критиковать Динамо?

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

21 марта 2023, 17:40 |
10
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ВИДЕО. Почему не надо критиковать Динамо?

Одна тема, одна команда, но куча проблем. Киевское «Динамо» с Луческу в этом сезоне пробивает очередное дно, впрочем, не спешите критиковать команду Суркиса и просить отставки Луческу сейчас. Во-первых, есть объективные причины спада, во-вторых, это не... а все остальное узнаете в видео

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видео Записки украинского болельщика Динамо Киев Мирча Луческу
Источник Sport.ua
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