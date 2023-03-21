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  4. Николай МАТВИЕНКО: «Я в Шахтере уже 13 лет, для меня это не просто клуб»
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 17:32 |
166
0

Николай МАТВИЕНКО: «Я в Шахтере уже 13 лет, для меня это не просто клуб»

Игрок прокомментировал новый контракт

21 марта 2023, 17:32 |
166
0
Николай МАТВИЕНКО: «Я в Шахтере уже 13 лет, для меня это не просто клуб»
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко оценил подписание нового контракта с клубом. Теперь договор игрока истекает в середине 2027 года.

– Николай, ты подписал новый контракт с «Шахтером». Что это значит для тебя?
– Я в «Шахтере» уже больше 13 лет, и для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу дать еще больше пользы «Шахтеру».

– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде «Шахтера». Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?
– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью «Шахтера» – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.

– Ты пришел в Академию горняков в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, по твоему мнению, является залогом успеха «Шахтера»?
– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – это менталитет победителей. «Шахтер» стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.

– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие 5 лет и чего хотел бы добиться вместе с «Шахтером»?
– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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