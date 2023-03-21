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  4. Рух извинился перед журналистом после высказываний Козловского
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 17:11 |
1093
1

Рух извинился перед журналистом после высказываний Козловского

Дедышин извинился перед Спиваковским

21 марта 2023, 17:11 |
1093
1
Рух извинился перед журналистом после высказываний Козловского
ФК Рух. Игорь Дедышин

Журналист Михаил Спиваковский заявил о том, что получил извинения от генерального директора клуба «Рух» Игоря Дедышина после высказываний Григория Козловского.

Козловский, который формально не относится к клубу (президентом значится его жена), ранее в резкой форме прокомментировал некоторые трансферные слухи вокруг львовского клуба.

«Считаю, что таким образом мы пересекли красную черту в системе общения клуба с представителями СМИ. Обещаю, что будем делать все, чтобы такое не повторилось», — сказал Дедышин в телефонном разговоре.

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Рух Львов Михаил Спиваковский Игорь Дедышин Григорий Козловский
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
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