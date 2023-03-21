Рух извинился перед журналистом после высказываний Козловского

Журналист Михаил Спиваковский заявил о том, что получил извинения от генерального директора клуба «Рух» Игоря Дедышина после высказываний Григория Козловского.

Козловский, который формально не относится к клубу (президентом значится его жена), ранее в резкой форме прокомментировал некоторые трансферные слухи вокруг львовского клуба.

«Считаю, что таким образом мы пересекли красную черту в системе общения клуба с представителями СМИ. Обещаю, что будем делать все, чтобы такое не повторилось», — сказал Дедышин в телефонном разговоре.