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ATP
21 марта 2023, 16:50 | Обновлено 21 марта 2023, 17:02
34
0

Сачко проиграл на старте Челленджера в Сен-Брие

Украинец не справился с соперником из Эстонии

21 марта 2023, 16:50 | Обновлено 21 марта 2023, 17:02
34
0
Сачко проиграл на старте Челленджера в Сен-Брие
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№309 АТР) в первом круге турнира серии ATP Challenger в Сен-Брие (Франция) выяснил отношения с эстонцем Марком Лаялом (№388 АТР).

За 1 час 23 минуты Сачко потерпел поражение в двух сетах и завершил борьбу в турнире – 3:6, 3:6.

Вся печаль от неудачи украинца заключается в том, что он уступил квалифаеру, при этом отдав сопернику три свои подачи, не сумев ответить ни одним брейком.

Впрочем, с Сен-Брие Виталий Сачко не прощается – он вместе с чехом Йонашем Форейтеком еще выступит в парном разряде турнира. Их первый оппонент - французский дуэт Клеман Шидех / Люка Санчез.

Челленджер Сен-Брие. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Марк Лаял (Эстония, Q) – 3:6, 3:6

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Виталий Сачко Марк Лаял ATP Сен-Бриё
Источник Sport.ua
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