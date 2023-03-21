Сергей СИДОРЧУК: «Можно сказать, что это – новая сборная, более молодая»

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук ожидает увидеть другую команду, учитывая первый за полгода сбор, а также нового тренера и новых футболистов.

«Каждый сбор – это уже новая команда. Может, не полностью новая, но видно, как фамилии в сборной меняются. Есть костяк, но много фамилий новых. И новый сбор – это новый цикл. Последний раз сборная полгода назад собиралась, сколько всего изменилось».

«Новый тренер, плюс сколько игроков поехали в Европу играть. Можно сказать, что будет новая сборная, более молодая», – сказал Сидорчук.

26 марта сборная Украины откроет отбор Евро-2024 матчем против Англии.