Сергей СИДОРЧУК: «Можно сказать, что это – новая сборная, более молодая»
Команда откроет отбор Евро-2024
Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук ожидает увидеть другую команду, учитывая первый за полгода сбор, а также нового тренера и новых футболистов.
«Каждый сбор – это уже новая команда. Может, не полностью новая, но видно, как фамилии в сборной меняются. Есть костяк, но много фамилий новых. И новый сбор – это новый цикл. Последний раз сборная полгода назад собиралась, сколько всего изменилось».
«Новый тренер, плюс сколько игроков поехали в Европу играть. Можно сказать, что будет новая сборная, более молодая», – сказал Сидорчук.
26 марта сборная Украины откроет отбор Евро-2024 матчем против Англии.
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