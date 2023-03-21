Ради футболистов-мусульман. АПЛ меняет свои правила

Арбитры, которые судят матча английской Премьер-лиги, получили рекомендацию во время Рамадана делать паузы в поединках, чтобы футболисты-мусульмане могли разговется.

Сообщается, что судейские бригады должны будут заранее узнать, каким игрокам остановки будут нужны и согласовать время пауз в играх, чтобы футболисты-мусульмане могли принять пищу и выпить воду.

Источник уверен, что держать пост во время Рамадана – с 22 марта по 21 апрелдя 2023 года – будут такие игроки АПЛ, как Мохамед Салах, Рияд Марез и Н’Голо Канте. Как известно, в Рамадан мусульмане в дневное время отказываются от еды и воды.

В английской Премьер-лиге матчи ближайшего тура будут сыграны 1-3 апреля.