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Англия
21 марта 2023, 15:39 | Обновлено 21 марта 2023, 15:47
652
0

Ради футболистов-мусульман. АПЛ меняет свои правила

Рамадан окажет влияние на поединки чемпионата Англии

21 марта 2023, 15:39 | Обновлено 21 марта 2023, 15:47
652
0
Ради футболистов-мусульман. АПЛ меняет свои правила
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Арбитры, которые судят матча английской Премьер-лиги, получили рекомендацию во время Рамадана делать паузы в поединках, чтобы футболисты-мусульмане могли разговется.

Сообщается, что судейские бригады должны будут заранее узнать, каким игрокам остановки будут нужны и согласовать время пауз в играх, чтобы футболисты-мусульмане могли принять пищу и выпить воду.

Источник уверен, что держать пост во время Рамадана – с 22 марта по 21 апрелдя 2023 года – будут такие игроки АПЛ, как Мохамед Салах, Рияд Марез и Н’Голо Канте. Как известно, в Рамадан мусульмане в дневное время отказываются от еды и воды.

В английской Премьер-лиге матчи ближайшего тура будут сыграны 1-3 апреля.

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Английская Премьер-лига Мохамед Салах Рияд Марез Н'Голо Канте чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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