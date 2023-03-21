Интер предложил новый контракт Джеко

Контракт Эдина Джеко с «Интером» истекает в конце текущего сезона, и миланский клуб уже предложил новое соглашение для своего игрока. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Интер» предлагает Джеко однолетний контракт с понижением зарплаты с 5,5 миллиона евро в год до 3,5 миллиона плюс бонусы. Есть сомнения относительно того, примет ли это предложение Джеко. При чем 37-летнего боснийца не устраивает прежде всего не снижение зарплаты, а продолжительность контракта: форвард хочет 2-летнее соглашение.

В нынешнем сезоне на счету Джеко 11 голов и 5 ассистов в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.