Интер предложил новый контракт Джеко
Пока не известно, примет ли его форвард
Контракт Эдина Джеко с «Интером» истекает в конце текущего сезона, и миланский клуб уже предложил новое соглашение для своего игрока. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
«Интер» предлагает Джеко однолетний контракт с понижением зарплаты с 5,5 миллиона евро в год до 3,5 миллиона плюс бонусы. Есть сомнения относительно того, примет ли это предложение Джеко. При чем 37-летнего боснийца не устраивает прежде всего не снижение зарплаты, а продолжительность контракта: форвард хочет 2-летнее соглашение.
В нынешнем сезоне на счету Джеко 11 голов и 5 ассистов в 38 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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