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ITF
21 марта 2023, 14:25 | Обновлено 21 марта 2023, 14:48
99
0

Ваншельбойм на отказе соперника вышел во второй круг турнира ITF в Индии

Украинец убрал с дороги испанца Давида Переса Санса

21 марта 2023, 14:25 | Обновлено 21 марта 2023, 14:48
99
0
Ваншельбойм на отказе соперника вышел во второй круг турнира ITF в Индии
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№510 АТР) пробился во второй круг турнира ITF M25, который стартовал в Лакхнау (Индия).

21-летний уроженец Боснии и Герцеговины, имеющий украинское гражданство, встретился в первом круге с Давидом Пересом Сансом (№671 АТР) из Испании. Соперники отыграли во встрече только один гейм. Победил в нем Ваншельбойм, после чего испанский теннисист от дальнейшей борьбы отказался.

Лакхнау. Первый круг

Давид Перес Санс (Испания) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – 0:1 отказ

В следующем раунде Ваншельбойм выяснит отношения с японцем Юсуке Такахаси, который в первом круге был свободен от игры. Во втором круге турнира также начнет свои выступления и украинец Владислав Орлов.

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Эрик Ваншельбойм ITF Лакхнау
Источник Sport.ua
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