Ваншельбойм на отказе соперника вышел во второй круг турнира ITF в Индии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№510 АТР) пробился во второй круг турнира ITF M25, который стартовал в Лакхнау (Индия).

21-летний уроженец Боснии и Герцеговины, имеющий украинское гражданство, встретился в первом круге с Давидом Пересом Сансом (№671 АТР) из Испании. Соперники отыграли во встрече только один гейм. Победил в нем Ваншельбойм, после чего испанский теннисист от дальнейшей борьбы отказался.

Лакхнау. Первый круг

Давид Перес Санс (Испания) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – 0:1 отказ

В следующем раунде Ваншельбойм выяснит отношения с японцем Юсуке Такахаси, который в первом круге был свободен от игры. Во втором круге турнира также начнет свои выступления и украинец Владислав Орлов.