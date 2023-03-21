Англия21 марта 2023, 14:47 |
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Арсенал потерял защитника до конца сезона
Такехиро Томиясу перенесет операцию на колене
21 марта 2023, 14:47 |
446
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«Арсенал» до конца сезона потерял защитника Такехиро Томиясу.
24-летний японец недавно получил травму колена, и вскоре перенесет операцию. Сроки восстановления не позволяют «Арсеналу» рассчитывать на его возвращение раньше начала следующего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Томиясу 2 ассиста в 31 матче за «Арсенал» во всех турнирах. Японец выступает за лондонский клуб с лета 2021 года, когда перешел из «Болоньи».
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