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Англия
21 марта 2023, 14:47 |
446
0

Арсенал потерял защитника до конца сезона

Такехиро Томиясу перенесет операцию на колене

21 марта 2023, 14:47 |
446
0
Арсенал потерял защитника до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Такехиро Томиясу

«Арсенал» до конца сезона потерял защитника Такехиро Томиясу.

24-летний японец недавно получил травму колена, и вскоре перенесет операцию. Сроки восстановления не позволяют «Арсеналу» рассчитывать на его возвращение раньше начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Томиясу 2 ассиста в 31 матче за «Арсенал» во всех турнирах. Японец выступает за лондонский клуб с лета 2021 года, когда перешел из «Болоньи».

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Такехиро Томиясу Арсенал Лондон травма травма колена
Источник Goal.com
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