Арсенал потерял защитника до конца сезона

«Арсенал» до конца сезона потерял защитника Такехиро Томиясу.

24-летний японец недавно получил травму колена, и вскоре перенесет операцию. Сроки восстановления не позволяют «Арсеналу» рассчитывать на его возвращение раньше начала следующего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Томиясу 2 ассиста в 31 матче за «Арсенал» во всех турнирах. Японец выступает за лондонский клуб с лета 2021 года, когда перешел из «Болоньи».