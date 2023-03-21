Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.

«Очень приятно вернуться в сборную, давно здесь не было. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, главный тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Хорошо настроен.

Ждал ли? Трудно сказать, потому что не было ясности, кто станет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился в сборную», – сказал Буяльский.

Отметим, что 30-летний Буяльский, который продолжительно время является одним из лучших игроков УПЛ сыграл за сборную Украины всего 9 матчей