Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»
Полузащитник «Динамо» рад вернутся в национальную команду
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.
«Очень приятно вернуться в сборную, давно здесь не было. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, главный тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Хорошо настроен.
Ждал ли? Трудно сказать, потому что не было ясности, кто станет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился в сборную», – сказал Буяльский.
Отметим, что 30-летний Буяльский, который продолжительно время является одним из лучших игроков УПЛ сыграл за сборную Украины всего 9 матчей
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И вот эти отмазки: "под схему игры не подходит" и т.п. - это тупо лапша для овощей) Это тоже самое, что сказать: извините, Месси в сборную звать не будем, он нам по схеме игры не подходит (или по росту, так как мы играем верховыми подачами и нам нужны высокие игроки). Пример, возможно, и сильно разноуровневый (где Месси, а где Буя), но главное смысл!