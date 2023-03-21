Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 13:47 |
1004
2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»

Полузащитник «Динамо» рад вернутся в национальную команду

21 марта 2023, 13:47 |
1004
2
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Некоторые тренеры сборной не рассчитывали на меня»
Динамомания. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал вызов в национальную сборную Украины.

«Очень приятно вернуться в сборную, давно здесь не было. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, главный тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Хорошо настроен.

Ждал ли? Трудно сказать, потому что не было ясности, кто станет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому приятно, когда позвонили по телефону и сказали, чтобы делал визу и готовился в сборную», – сказал Буяльский.

Отметим, что 30-летний Буяльский, который продолжительно время является одним из лучших игроков УПЛ сыграл за сборную Украины всего 9 матчей

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Я думал, что Цыганкову будет труднее в Жироне»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?»
КОНОПЛЯНКА: «Фанам ждать только победы, другого выхода у нас нет»
Виталий Буяльский Динамо Киев сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник vZbirna
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Футбол | 20 марта 2023, 21:37 0
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда
Манчестер Сити хочет убрать клаусулу из контракта Холанда

Чемпионы Англии боятся потерять своего форварда

Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Футбол | 21 марта 2023, 07:38 10
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду
Дани Алвес отличился дублем за тюремную команду

Титулованный бразилец даже за решеткой наслаждается футболом

Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Футбол | 21.03.2023, 11:50
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Ниже только коты Леоненко. Основатель Руха пристыдил украинского инсайдера
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Футбол | 21.03.2023, 09:54
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
Сам вызвал ГАИ. Президент Ингульца сдал сына за езду в нетрезвом виде
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис | 20.03.2023, 14:57
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Не понимал и не понимаю, как можно было не приглашать такого трудягу футболиста, как Буя. Так и хочется у тех тренеров спросить: а где Буя, какого х...?)))
И вот эти отмазки: "под схему игры не подходит" и т.п. - это тупо лапша для овощей) Это тоже самое, что сказать: извините, Месси в сборную звать не будем, он нам по схеме игры не подходит (или по росту, так как мы играем верховыми подачами и нам нужны высокие игроки). Пример, возможно, и сильно разноуровневый (где Месси, а где Буя), но главное смысл! 
Ответить
+2
Sher15
Ничего там нет такого. Берут потому что вынуждены брать кого-то а не потому что это игрок .Такая же серость как конопля Малиновский. Надеюсь хоть сидорчука отстойного не додумались взять в сборную 
Ответить
-7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины отправилась в Лондон
Сборная Украины отправилась в Лондон
20.03.2023, 13:15 28
Футбол
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
20.03.2023, 10:20 3
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
20.03.2023, 19:03
Баскетбол
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
20.03.2023, 00:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности