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Чемпионат Европы
21 марта 2023, 12:23 | Обновлено 21 марта 2023, 12:24
372
0

Александр КАРАВАЕВ: «В переднюю часть моей школы снаряд прилетел»

Защитник «Динамо» – о ситуации в Херсоне

21 марта 2023, 12:23 | Обновлено 21 марта 2023, 12:24
372
0
Александр КАРАВАЕВ: «В переднюю часть моей школы снаряд прилетел»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его родители не хотят покидать Херсон после деоккупации и рассказал о ситуации в городе.

«Родители остаются в Херсоне, там обстрелы постоянно. В мою школу попали неделю назад, я фото увидел в интернете, что прямо. Я свой класс увидел, там прямо в переднюю часть школы снаряд прилетел, а от моей школы дом буквально метров 50, не больше.

Потому, конечно, переживаю. Они не хотят уезжать оттуда, помогают тем, кто не может себе помочь. Уже привыкли к этой ситуации. Хотят быть дома», – сказал Караваев.

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Источник vZbirna
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