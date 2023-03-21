Александр КАРАВАЕВ: «В переднюю часть моей школы снаряд прилетел»

Защитник «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его родители не хотят покидать Херсон после деоккупации и рассказал о ситуации в городе.

«Родители остаются в Херсоне, там обстрелы постоянно. В мою школу попали неделю назад, я фото увидел в интернете, что прямо. Я свой класс увидел, там прямо в переднюю часть школы снаряд прилетел, а от моей школы дом буквально метров 50, не больше.

Потому, конечно, переживаю. Они не хотят уезжать оттуда, помогают тем, кто не может себе помочь. Уже привыкли к этой ситуации. Хотят быть дома», – сказал Караваев.