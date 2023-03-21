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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Я думал, что Цыганкову будет труднее в Жироне»
Чемпионат Европы
21 марта 2023, 11:44 |
175
0

Александр КАРАВАЕВ: «Я думал, что Цыганкову будет труднее в Жироне»

Полузащитник киевского «Динамо» – об успешно адаптации украинцы в чемпионате Испании

21 марта 2023, 11:44 |
175
0
Александр КАРАВАЕВ: «Я думал, что Цыганкову будет труднее в Жироне»
Getty Images/Global Images Украина. Виктор Цыганков

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев остался приятно удивлен быстрой адаптацией своего бывшего одноклубника Виктора Цыганкова в испанской «Жироне».

«Я думал, что будет труднее, все-таки новый чемпионат, тренер, язык. Как я понимаю, там с английским не очень. Языковой барьер думал тоже будет. Но, как мы видим, именно на футбольном поле у него все очень хорошо получается и чтобы так получалось дальше. Молодец. Когда моральное состояние на высоком уровне – это многое решает на футбольном поле», – сказал Караваев.

Отметим, что у Виктора уже три гола и три результативных передачи в семи матчах Ла Лиги. Он стал первым украинцем, сумевшим отличиться дублем в чемпионате Испании.

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Александр Караваев Динамо Киев Жирона Виктор Цыганков
Источник vZbirna
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