Александр КАРАВАЕВ: «Я думал, что Цыганкову будет труднее в Жироне»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев остался приятно удивлен быстрой адаптацией своего бывшего одноклубника Виктора Цыганкова в испанской «Жироне».

«Я думал, что будет труднее, все-таки новый чемпионат, тренер, язык. Как я понимаю, там с английским не очень. Языковой барьер думал тоже будет. Но, как мы видим, именно на футбольном поле у него все очень хорошо получается и чтобы так получалось дальше. Молодец. Когда моральное состояние на высоком уровне – это многое решает на футбольном поле», – сказал Караваев.

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Отметим, что у Виктора уже три гола и три результативных передачи в семи матчах Ла Лиги. Он стал первым украинцем, сумевшим отличиться дублем в чемпионате Испании.