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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?»
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 10:58 |
1276
4

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?»

Бывший тренер «Динамо» – о странной ситуации, при которой Руслан Петрович работает с тремя командами

21 марта 2023, 10:58 |
1276
4
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?»
УАФ. Руслан Ротань

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о Руслане Ротане, который сейчас возглавляет три команды: «Александрию», сборную Украины и молодежку.

«Так не должно быть! Я желаю Руслану Петровичу только удачи, но люди, которые принимали это решение [о назначении Ротаня и.о. главного тренера сборной], должны быть адекватными. Говорят, скоро придет Сергей Ребров, и он все определяет в команде, но я думаю, что Ротаню нужно готовить молодежную сборную к чемпионату Европы. Там есть задача попасть через Евро на Олимпиаду, которая может быть первой для Украины. Еще он «Александрию» тренирует.

Это, наверное, впервые в истории, когда один тренер возглавляет три команды. Украина, конечно, сильная нация, которая показывает ВСУ на поле боя, но в этой ситуации с назначением Ротаня нужно быть честными перед собой и принимать адекватные решения. Есть Исполком, руководитель УАФ. Кто-то все равно должен будет за это отвечать в конце отборочного цикла.

С Ребровым совсем ничего непонятно. Если бы УАФ сказала, что 1 июня Ребров официально станет главным тренером сборной Украины, то не было бы вопросов. У Реброва осталось менее полугода до окончания контракта с «Аль-Айном», и уже должно быть подписано предварительное соглашение с УАФ. А если Ротань обыгрывает Англию? Тогда, может быть, пусть Руслан Петрович дальше ведет сборную? Очень много вопросов. Мы уже знаем, что сборную должен возглавить Ребров, а вот когда это уже вопрос», – сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич Руслан Ротань сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник Український футбол
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Комментарии 4
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Dfs2262ar
Руслан Петрович
Ще він нічого не зробив, щоб по батькові його називати!
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+2
fitnes_sports066
Дайте уже хацкевичу работу! Без денег мужик сидит.
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0
u6464u
Олександр каже що в АФУ сидять не адекватні діди , схоже на правду , ситуація  якогось маразму, не іначе .
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0
Павло Павленко
Павелко & компані своїми корумпованим діями дискредитували вітчизняний футбол.І поки не буде реальної відповідальністі за " діяльність" , порядку в збірній не буде.Заручниками цих розборок  будуть вболівальники , тренери та гравці.І враховуючи наш реальний потенціал , сумно стає...
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0
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