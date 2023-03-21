Александр ХАЦКЕВИЧ: «Если Ротань обыграет Англию, что делать с Ребровым?»

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о Руслане Ротане, который сейчас возглавляет три команды: «Александрию», сборную Украины и молодежку.

«Так не должно быть! Я желаю Руслану Петровичу только удачи, но люди, которые принимали это решение [о назначении Ротаня и.о. главного тренера сборной], должны быть адекватными. Говорят, скоро придет Сергей Ребров, и он все определяет в команде, но я думаю, что Ротаню нужно готовить молодежную сборную к чемпионату Европы. Там есть задача попасть через Евро на Олимпиаду, которая может быть первой для Украины. Еще он «Александрию» тренирует.

Это, наверное, впервые в истории, когда один тренер возглавляет три команды. Украина, конечно, сильная нация, которая показывает ВСУ на поле боя, но в этой ситуации с назначением Ротаня нужно быть честными перед собой и принимать адекватные решения. Есть Исполком, руководитель УАФ. Кто-то все равно должен будет за это отвечать в конце отборочного цикла.

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С Ребровым совсем ничего непонятно. Если бы УАФ сказала, что 1 июня Ребров официально станет главным тренером сборной Украины, то не было бы вопросов. У Реброва осталось менее полугода до окончания контракта с «Аль-Айном», и уже должно быть подписано предварительное соглашение с УАФ. А если Ротань обыгрывает Англию? Тогда, может быть, пусть Руслан Петрович дальше ведет сборную? Очень много вопросов. Мы уже знаем, что сборную должен возглавить Ребров, а вот когда это уже вопрос», – сказал Хацкевич.